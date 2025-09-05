ナイルは４日ぶりに反発している。同社は４日の取引終了後、オリックス傘下のオリックス自動車の個人向けカーリースの審査通過者に対し、ナイルが展開するオンライン完結型の車買い取りサービス「車買取カルモくん」の案内を１日から始めたと発表しており、手掛かり視されたようだ。オリックス自動車との連携強化により、ナイルは新たな収益機会の獲得につなげる。業績に与える影響は軽微であるとした。 （