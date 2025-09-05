気象庁は５日午前１１時１０分過ぎに、台風１５号に伴う気象情報を更新。東海地方、関東甲信地方では夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとしている。午前１時頃に高知県宿毛市付近に上陸した台風１５号は四国を抜け、同９時頃に和歌山県北部に再上陸。同１１時には三重県伊勢市付近を時速約５０キロで東北東へ進んでいる。中心の気圧は１０００ヘクト・パスカル、中心