TBSの野村彩也子アナウンサー（27）が4日までに自身のインスタグラムを更新。女子旅オフショットを公開した。野村アナは「週末箱根旅」と切り出すと「都会の喧騒から離れて癒されました…」として、列車をバックにサングラスを頭にのせた様子や、モデルで女優の古畑星夏（29）と顔を寄せピースするツーショットなどを披露。「せいかちゃんと食べておしゃべりして寝て笑ロマンスカーからずっと楽しかった」と振り返り「8月の思い