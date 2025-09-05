歌手工藤静香（55）が4日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。工藤は「デニム率が高い私。打ち合わせで久しぶりのワンピース。ディティールも素敵」とコメントし、黒いロングワンピース姿を投稿。車内が紫色にカスタムされた、フェラーリでのショットも投稿されている。この投稿にフォロワーからは「イケイケ美女様」「持ち主も車も…う、美しい」「車も静香様もカッコイィっす」「何でも着こなしちゃって素敵」とコメン