マキシマム ザ ホルモンが主催する伝説のイベント＜地獄絵図＞が15年ぶりに復活する。2006年から始まったマキシマム ザ ホルモン主催のライブイベント＜地獄絵図＞は、その名の通り、「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」といった、マキシマム ザ ホルモンらしさ爆発の入場条件設定が設けられたライブイベントだ。毎回会場キャパに対して数十倍の応募が殺到してきた、伝説のライブとなってい