陸上の世界選手権開幕（9月13日）まで残り10日となった3日、世界陸上財団が会場の国立競技場で会見。【もっと読む】北口榛花のやり投げ人生を変えたチェコ留学 始まりは1枚の名刺、言葉の壁“必笑”エピソード2022年の開催決定当初、懸念されたチケット販売は好調で、すでに45万枚を突破し、日本で行われた過去2大会（91年東京、07年大阪）を上回ったと発表した。ウィークデーに行われる男子110m準決勝、決勝、女子1500m決勝