台風15号は5日午前9時頃に和歌山県北部に再上陸しました。紀伊半島を東へ進み、東海や関東に接近する見込みです。台風15号和歌山県北部に再上陸台風15号は5日午前9時頃に和歌山県北部に再上陸しました。台風はこのあと、紀伊半島を東に進む見通しです。台風の中心より東側にあたる近畿や東海、関東甲信を中心に発達した雨雲がかかっています。近畿地方、東海地方、関東甲信地方、東北地方では5日夜のはじめ頃にかけて、線状降水