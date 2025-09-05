小豆警察署 小豆警察署は4日、香川県土庄町の無職の男（54）を威力業務妨害の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は9月2日、土庄町内の郵便局から「役場にガソリンを持っていって、役場の職員を焼き殺してふくしゅうしてやろうと考えています」と書いた文書を香川県庁に郵送し、県職員を介して土庄町職員を脅迫し、町の業務を妨害した疑いです。文書は封書で県の県民室に届き、県が警察に通報したということです。