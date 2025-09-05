韓国を大揺れさせた「12.3非常戒厳」から9カ月。罷免された尹錫悦前大統領は内乱首謀罪で起訴されたものの、全面的に争う姿勢を崩さない。夫人の金建希氏も斡旋収賄や資本市場法違反の罪などで起訴された。【もっと読む】尹錫悦大統領を「国政に関与させない」のに「弾劾」には反対…韓国与党の次を見据えた“思惑”大統領経験者夫妻が逮捕される前代未聞の事態となる中、話題のドキュメンタリー映画「非常戒厳前夜」が6日、東