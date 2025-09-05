作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。【「時代に挑んだ男」加納典明】（39）ライバル2人、荒木経惟の写真は「私小説」、篠山紀信は「映像的」◇◇◇増田「購入したその50台くらいの車っていうのはカード払いですか、それとも現金払いだったんですか」加納「現金。カード。いろいろだね」増田「ATMを使ったこと