第１０７回全国高校野球選手権大会で４強入りした県岐阜商（岐阜市）の選手らが４日、岐阜県庁で江崎禎英知事に結果を報告した。主将の河崎広貴選手（３年）、坂口路歩選手（同）、横山温大選手（同）、藤井潤作監督らが県庁の正面玄関に着くと、約２５０人の職員から出迎えられた。明豊（大分）との３回戦を甲子園で観戦した江崎知事は「最後まであきらめなければ奇跡は起こる。日本中がそれを皆さんから学ばせてもらった」