ロック・フィールドは、「神戸コロッケ」ブランドの冷凍シリーズに王道メニュー2品（9月1日発売）をラインアップ。直営店で一番人気の味わいを再現した「シンプルなじゃがいもコロッケ 3個入り」を新発売し、既存品をブラッシュアップする形で「旨みに感動 ビーフコロッケ 3個入り」を投入。「冷凍シリーズの大黒柱に育てたい」（同社）との意気込みだ。8月22日に都内で発表会を開催。冷凍食品推進室の田中直正室長は「当社は今期