国民の信頼を損なう事案として2つの検証報告書が公表されたことなどを踏まえ、警察庁はきょう（5日）信頼回復に向けた取り組みを強化するため、全国の警察本部長らを集めて臨時の会議を開きました。先月には「大川原化工機」をめぐるえん罪事件について、また、きのう（4日）は川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が殺害された事件について、検証報告書が公表されました。さらに、今年上半期の懲戒処分者数は過去10年間で最多