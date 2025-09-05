日本は北から南まで豊かな海域と海産物に恵まれた国だが、一方で日本人1人あたりの魚介類年間消費量は2001年の40.2kgをピークに右肩下がりに。2023年度にはほぼ半減の21.4kgになるなど「魚離れ」が懸念されている（参照：水産庁『令和5年度以降の我が国水産の動向』5ページ）。そんな中でも安定した人気と需要を誇るのが、刺身や寿司ネタとして定番の大型魚・マグロである。市井のスーパーでもマグロは鮮魚コーナーの主役とも言え