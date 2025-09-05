DeNAの大ファンで知られる歌手の相川七瀬（50）が4日、自身のインスタグラムを更新。カブスの今永昇太投手（32）との2ショットを公開した。相川は「今永くんとハマスタ以来の再会でとても嬉しかったです!!今季9勝目andお誕生日おめでとうございます」とつづり、1日に32歳の誕生日を迎えた今永を祝福。2人がピースポーズを見せる笑顔のショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「エモいんですけどー」「いいツーショット