四国フェリーによりますと、台風の影響で欠航していた航路は、下記の時間から運航再開するということです。 高松～土庄（小豆島）フェリー高松港発9:00～土庄港発9:25～ 高松～土庄（小豆島）高速艇高松港発10:40～土庄港発10:00～ 姫路～福田（小豆島）フェリー姫路港発11:15～福田港発11:40～ 岡山～土庄（小豆島）フェリ