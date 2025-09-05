選手の移籍が活発化し、それに伴い移籍金も高騰している現代サッカー。先日ニューカッスルからリヴァプールへ移籍したスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクの移籍金は、推定1億2500万ポンド（約249億円）と伝えられており、世界中のサッカーファンを驚かせた。そうした中、FIFA（国際サッカー連盟）は4日、今年6月1日から9月2日までに実施されたミッドイヤー・ウィンドウの国際移籍動向をまとめたデータを発表した。その結果