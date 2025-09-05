お笑いコンビ「ドランクドラゴン」塚地武雅（53）が5日までに自身のSNSを更新。昨年放送のNHK連続テレビ小説「虎に翼」で共演した俳優との再会ショットを披露した。塚地は前日４日の同局「あさイチ」に出演しており「岩手ロケしてきました〜！スタジオは岩手出身の #戸塚純貴 くんと！」と書き出すと、戸塚と自身のピースサインの2ショットをアップ。「『虎に翼』の轟と雲野、久々の共演！笑」などとつづった。塚地の投稿