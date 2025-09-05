■「ワイドショー化」された田久保市長静岡県伊東市の田久保真紀市長に、日本全国がクギ付けだ。学歴詐称疑惑が発展した結果、市議会では不信任決議案が全会一致で可決した。しかしながら、なぜ一地方都市の首長が、ここまで注目されるのか。その背景にある要因を考察すると、「ワイドショー化」されやすい理由が見えてきた。写真＝共同通信社静岡県伊東市議会で不信任決議が可決され、報道陣に囲まれる田久保真紀市長＝2025年9月1