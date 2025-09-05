◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2025年9月4日ピッツバーグ）ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に先発。5回9安打5失点で勝利投手の権利を得ることはできなかった。最速164キロを放る“怪物”スキーンズとの投げ合いとなった一戦。0―0で迎えた3回、先頭・レイノルズに中前打を許すと、2度の暴投で三塁まで進まれ、ファムに左前適時打を浴び、先制点を与えた。5