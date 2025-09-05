タオルをギュッと「にぎにぎ」してストレッチするだけで、手指の痛みやこわばり、筋力不足を改善。手の圧力を鍛えることは、実は健康長寿の第一歩。高血圧の予防にもなる、健康効果いっぱいの驚きのエクササイズを紹介します。【写真】1日1セット！タオルを「にぎにぎ」で健康になれるストレッチ法要介護になる危険性「ペットボトルのフタが開けられない」「買い物袋を持つのがつらくなった」など、年齢とともに、手の握力低下