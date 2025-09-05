主演ドラマ「能面検事」が最終回を迎えたばかりの上川隆也。無表情を貫き"能面"と呼ばれている検事が、巨大権力にも一切忖度せずに事件の真相を暴いていく痛快で骨太な司法ミステリーに仕上がっている同作。原作は"どんでん返しの帝王"の異名を持つベストセラー作家・中山七里による同名小説で、「無表情な主人公ゆえに映像化不可能」とも言われていたが、無表情ながらも細やかな演技で主人公・不破俊太郎検事を演じた上川の演技が