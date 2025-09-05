気象台は、午前9時23分に、洪水警報を岡崎市、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市西部、常滑市、知立市、高浜市、武豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】愛知県・岡崎市、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市西部、常滑市などに発表 5日09:23時点西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■名古屋市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■岡崎市□