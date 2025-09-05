きょう（5日）の日経平均株価は、一時600円以上値上がりしました。節目の4万3000円台も回復しています。日米関税合意をめぐり、アメリカのトランプ大統領が、自動車への追加関税などを引き下げる大統領令に署名。関税交渉の不透明感が和らいだことで、幅広い銘柄に買い注文が出ています。