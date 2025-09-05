ピーターこと、歌手で俳優の池畑慎之介が5日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。番組は、東京などで若者を中心に人気の激セマ物件の特集を放送した。池畑は、自身が東京に出るために家出した時の最初の“物件”での「ドラえもん」のような生活を告白した。番組が紹介した激セマ物件は居住スペース3畳のワンルーム。都心部で家賃を抑えて暮らす学生や若者に人気という。池畑は「東京出るっ