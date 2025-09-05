毎月の生活を支える年金が、ある月から急に減ったら、大きな不安を感じるのは当然です。実際に「先月までは変わらなかったのに、どうして急に？」と戸惑う相談は少なくありません。 年金は原則として安定して支給されますが、特定のタイミングで支給額が減る仕組みが存在します。しかも、その一部は「救済措置」で配偶者の年金に振り替わるケースもあります。 本記事では、年金が急に減る主な理由と、救済される場