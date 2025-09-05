女子高や女子大、女だらけの職場など、身近に男性がいない環境で出会いを見つけるのは難しいもの。そんな環境でも彼氏を見つけることができた女性は、どんな行動をしていたのでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに「身の回りに女性しかいない環境でも、素敵な恋をつかめる人の行動」について教えてもらいました。【１】友人、先輩、後輩など同性の交遊関係を大切にする「先輩の同級生とゴールインしまし