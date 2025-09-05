◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６回先頭の第３打席は３球三振に終わった。最後は外角高めの９８・３マイル（約１５８・２キロ）直球に空振りした。パイレーツの先発はＰ・スキーンズ投手（２３）。２年目ながらサイ・ヤング賞の最有力候補に挙がってお