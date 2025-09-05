高松港高松市サンポート 香川県の小豆島と高松を結ぶフェリーなどの運行状況です。 高松ー土庄（小豆島）を結ぶ小豆島フェリーのフェリーは高松港午前9時発、土庄港午前9時25分発から運航を再開します。 高松ー土庄（小豆島）を結ぶ小豆島フェリーの高速艇は高松港午前10時40発、土庄港午前10時発から運航を再開します。 岡山ー土庄（小豆島）を結ぶ四国フェリ