いいアイデアだと思うのに、なぜか上司には響かない。パートナーにお願いしても、いまいち動いてくれない。男性に対して、そんなすれ違いを感じたことがある女性は、決して少なくないはずです。でも、実はそんなモヤモヤが生まれるのは、能力や熱意の問題ではなく、“脳の使い方”の違いが原因かもしれません。脳科学者の黒川伊保子さんいわく、「女性ならではの直観力は、ビジネスでも家庭でも大きな力になるけれども、男性に