主人公・ずんさんは、3児の母。ある日、夫から「社員旅行に行くことになった」と告げられます。さらに、旅行メンバーを聞かされ、妻・ずんさんはがく然とします…。著者・ずん(@hananiarasino99)さんの葛藤を描いた漫画作品『これって不倫旅行ですか？』をダイジェスト版でごらんください。