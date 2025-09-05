ワコール発のブランド「une nana cool（ウンナナクール）」から、英国リバティ社の華やかなプリントをまとった新作ランジェリーが登場します。2025年9月4日より全国ショップやECサイトで順次発売されるのは、人気の定番ブラやナイトアップブラ、ショーツ、さらにメンズアイテムまで全13アイテム。可憐な花柄から幻想的な星座柄まで、多彩なリバティプリントがインナーに特別感を添えてくれます。 3