気象台は、午前9時11分に、洪水警報を富士市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・富士市に発表 5日09:11時点東部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富士市□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒