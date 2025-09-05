バレーボール女子日本代表は現在、タイで行われている世界選手権で奮闘中。３日のオランダとの準々決勝では、大逆転勝利で１５年ぶりの４強入りを果たした。その中でも、ひときわ存在感を放ったのは和田由紀子（２３）＝ＮＥＣ川崎。速いスイングスピードで、広角に打ち分ける強烈アタックが武器だ。チームトップレベルを誇るスイングスピードをつくった中学時代の原点とは。２３歳の快進撃が止まらない。和田は準々決勝のオラ