4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反発した。FRB＝アメリカ連邦準備制度理事会が9月中に利下げを再開するとの期待から買い注文が広がった。結局ダウ平均は前の日に比べ350ドル06セント高い4万5621ドル29セントで取引を終えた。また、ハイテク株主体のナスダック総合指数は続伸し、209・96ポイント高い2万1707・69だった。