愛知県津島市の路上で8月28日、会社員の女性からトートバッグを奪いけがをさせた男が逮捕されました。 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、津島市の職業不詳、近藤誠也容疑者(20)です。 警察によりますと、近藤容疑者は8月28日午後10時ごろ、津島市天王通の路上で、歩いていた女性(32)から5万円相当のトートバッグを奪い、全治3週間のけがをさせた疑いがもたれています。 近藤容疑者は容疑を認めています。