JR西日本 JR西日本によりますと、台風15号の接近に伴い５日始発から運転を見合わせていた津山線など４路線について、順次運転を再開するということです。 ・津山線（岡山～津山）岡山12:18発津山行／津山10:34発岡山行から運転再開・姫新線（上月～津山）津山12:15発佐用行／佐用13:22発津山行から運転再開（津山～新見）新見12:47発津山行／津山12:53発新見行から運転再開・因美線（智頭～津