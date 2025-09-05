実質賃金が予想外のプラス転換で円買い日銀利上げ観測再浮上 日本7月の実質賃金は予想外のプラス転換、7カ月ぶりのプラスとなった。現金給与総額は+4.1％と昨年12月以来の高い伸び。先月末のジャクソンホール会議で植田日銀総裁は、賃金には上昇圧力がかかり続けると述べていた。 実質賃金（7月）8:30 結果0.5% 予想-0.6%前回-0.8%（-1.3%から修正）（前年比）