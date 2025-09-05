◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が４日（日本時間５日）、本拠のドジャース戦に先発し、５回まで２安打無失点で１０勝目の権利を得た。注目の大谷翔平との対決は、第１打席は空振り三振に仕留めた。３球目まで１５８キロ前後の直球を勢いよく投げ込み、０―２と追い込むと、カーブとチェンジアップを３球続けた。最後は高