４日、金正恩氏（左）と握手を交わす習近平氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京9月5日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は4日夜、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席のため訪中した朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長と北京の人民大会堂で会談した。４日、北京の人民大会堂で行われた会談の様子。（北京＝新華社記者／丁林）