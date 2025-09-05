Image: FOREST FIELD こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャンプの質は、日が暮れてからの過ごし方で決まるといっても過言ではありません。夜の調理、テント内での団欒、夜間のトイレ移動などのすべては、その場に適した光の確保にかかっています。そこで登場するのが「CP100」。こちらは、明るさ、設置方法、使い勝手がバランス良く詰まった多