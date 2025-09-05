ドイツに勝って喜ぶスロバキアの選手ら＝4日（AP＝共同）【ベルリン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は4日、各地で行われ、E組第1戦でスペインはブルガリアに3―0で快勝した。A組ではドイツがスロバキアに0―2で屈し、黒星スタートとなる波乱があった。J組のベルギーはリヒテンシュタインを6―0で退け、2勝1分けの勝ち点7とした。G組のオランダはポーランドと1―1で引き分け、2勝1分けの勝