東京・銀座を行き交う人たち＝8月総務省が5日発表した7月の家計調査は、1世帯（2人以上）当たりの消費支出が30万5694円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比1.4％増だった。プラスは3カ月連続。認証不正問題で昨年の出荷が低調だったことの反動もあり、自動車購入が伸びた。一方、物価高を背景に食料への支出は2カ月連続で減っており、消費者の節約志向の根強さが改めて浮かんだ。項目別では「食料」が1.8％減。こ