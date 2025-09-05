かっぱ寿司は、2025年9月4日から「かっぱのシャリドーナツ」をかっぱ寿司全店で販売しています。2種類から選べる♡揚げたてのもっちり新食感シャリとドーナツ生地を絶妙に組み合わせた「かっぱのシャリドーナツ」は、もっちりとした食感で、香ばしいきなことシナモンの2つのフレーバーとの相性も抜群。店内で仕上げる揚げたてのシャリドーナツは、店内で楽しめる2個・持ち帰りに便利な5個のサイズ展開で、シェアにもぴったり