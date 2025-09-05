関西広域のJR線が2日間乗り放題「JR西日本QR2dayパス」JR西日本は4日、新たな周遊券「JR西日本QR2dayパス」を発売すると発表しました。スマートフォンに表示したQRコードで改札を通過できる便利なきっぷで、対象エリアはJR西日本の「QR乗車が可能な全エリア」です。発売は2025年9月5日(金)から。お値段は大人4,000円、小児2,000円です。関西のJR線が2日間乗り放題に「JR西日本QR2dayパス」の自由周遊区間は広範囲にわたっており、