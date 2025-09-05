５日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４０３円高の４万２９８３円と続伸して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは３５０ドル高と上昇し、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数は最高値を更新した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１４８円３０銭前後と前日夕方に比べ横ばい圏で推移している。 出所：MINKABU PRESS