フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『絶対殺したいパパ』を、5日から独占配信。山中崇らが出演している。『絶対殺したいパパ』蒼井家のパパ(山中)は、表向きは優しい街の歯科医だが、家では家族にモラハラを繰り返す支配者。娘の桃花(秋田汐梨)、息子のタイシ(本島純政)とシュウ(八神慶仁郎)、そしてママ(遊井亮子)も逆らうことができず、パパの暴言に耐えながらも、なんとか生きていた。ある日、シュウはパ