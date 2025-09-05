◇ナ・リーグパイレーツ―ドジャース（2025年9月4日ピッツバーグ）パイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が4日（日本時間5日）、本拠でのドジャース戦に先発。5回まで2安打無失点7奪三振と好投を続けた。立ち上がり、先頭・大谷に速球中心の攻めを行い、最後は2ボール2ストライクから7球目、高め98・8マイルの直球（約159キロ）で空振り三振。これで勢いに乗り、3回2死までドジャース打線を無安打に抑えた。3回2死