きょう午前1時ごろ、高知県の宿毛市付近に上陸した台風15号は、東寄りに進んでいます。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション 風速15m以上の強風域が三重県南部や中部の一部にかかってきました。次第に風が強まり始めています。この後は東寄りに進路を取って、東海3県に最も近づくのは、今日の昼前から夕方にかけてとみられます。 ただ、雨はその前から強まり始めていて、活発