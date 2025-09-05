気象台は、午前8時55分に、洪水警報を大仙市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・大仙市に発表 5日08:55時点秋田県では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。内陸では、5日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害5日夕方にかけて警戒■由利本荘市□大雨警報・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■